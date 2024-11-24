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24 ноября 2024, 15:19

Правоохранители заявляют о волне диверсий против сотрудников полиции, — СМИ

24 ноября 2024, 15:19
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фото иллюстративное: полиция
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Нацполиции известны случаи диверсий против украинских силовиков, в частности, с использованием взрывчаток

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Нацполиции, передает RegioNews.

В частности, сотрудник издания рассказал об одном из случаев гибели военнослужащего в результате диверсии. У машины лежал пакет, а на дереве прикреплена камера, транслировавшая онлайн.

Караульный обходил территорию и увидел пакет, и когда подошел и нагнулся к нему - сработало взрывное устройство, которое запустили дистанционно.

Другой случай произошел в Киеве в середине ноября. В полицию поступило сообщение от женщины, что на Печерском спуске на нее совершается насилие со стороны мужчины, она закрылась в ванной, просит помощи.

Когда туда прибыл экипаж полиции, они позвонили по телефону женщине, и та сказала, что дверь в квартиру не закрыта и сказала им заходить.

Открыв незакрытую дверь и шагнув в квартиру, сотрудники полиции услышали звук износа чеки гранаты и успели закрыть дверь. В это время произошел взрыв в коридоре квартиры. Сотрудники полиции и другие лица не пострадали.

Установлено, что сработал механизм растяжки с применением Ф-1, в квартире никого не было.

Квартира сдавалась в аренду посуточно и владельцы квартиры женщину не видели.

Напомним, 22 ноября в Днепровском районе Киева в результате взрыва погиб мужчина. Он подошел к автомобилю, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала.

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