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Происшествие случилось 4 декабря примерно в 22:30 в Коблево Николаевской области. К счастью, пострадавших нет

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Неизвестный бросил во двор дома 51-летней женщины гранату. Она взорвалась между домом и автомобилем, в результате чего легковушка повредилась.

С места происшествия полицейские изъяли пластиковую бутылку с остатками горючего и составляющие и обломки, по предварительным выводам взрывотехников – гранаты Ф-1, которые направили на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.

Напомним, 29 ноября в Закарпатье женщина во время застолья подорвала гранату . Погибли три человека.