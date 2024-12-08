У Харкові стався вибух біля входу до відділу поліції

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Як попередньо з'ясували правоохоронці, невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в будівлю сьогодні, близько 17 години.

Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад будівлі. Люди не постраждали.

Вибухотехніки поліції та слідчі проводять огляд місця події. Встановлюються причетні до злочину.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заявили про хвилю диверсій проти співробітників поліції.

22 листопада у Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху загинув чоловік. Він підійшов до автомобіля, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала.

Раніше на Закарпатті затримали двох чоловіків, які підпалили поліцейське авто.