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06 декабря 2024, 19:02

В Харькове мужчина принес в ТЦК купленную возле метро "справку о непригодности": как его наказал суд

06 декабря 2024, 19:02
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фото: depositphotos/daks1984
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Суд оштрафовал жителя села Смородщина Харьковской области, который приобрел через интернет и подал поддельные документы военно-врачебной комиссии.

Соответствующее дело рассмотрел Чутовский районный суд, передает RegioNews.

Как отмечается в дела, обвиняемый приобрел через Интернет поддельные документы о непригодности к военной службе.

Он купил этот "документ" у станции метро "Студенческая" в Харькове. После получения этих документов он обратился в ТЦК с целью их легализации.

Суд признал действия обвиняемого незаконными и квалифицировал их как подделку документов. Суд назначил обвиняемому штраф в размере 1700 гривен.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Одессе заведующую отделением детской больницы. За взятку она фиктивно положила на стационарное лечение отца малолетних детей. Теперь врачу грозит до 10 лет заключения.

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