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22 ноября 2024, 21:07

В Киеве у мужчины в руках взорвалась коробка: потерпевший погиб

22 ноября 2024, 21:07
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фото: Нацполиция
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Трагическое событие произошло сегодня, 22 ноября, в Днепровском районе столицы. В результате взрыва погиб неизвестный мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Взрыв прогремел около 15:00. По материалам следствия неизвестный подошел к транспортному средству, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала.

"От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, судебно медицинский эксперт и другие службы.

Напомним, депутат Керецковского сельского совета Закарпатской области Сергей Батрин, в декабре прошлого года взорвавший три боевых гранаты в сессионном зале, получил пожизненное лишение свободы.

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