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13 октября 2020, 18:27 4

Кабмин согласовал кандидатуру заместителя председателя Харьковской ОГА

13 октября 2020, 18:27 4
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Вакантную должность займет Владимир Анушкевич
Вакантную должность займет Владимир Анушкевич
Фото из открытых источников
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На сегодняшнем заседании правительства кандидатуру Владимира Анушкевича согласовали на должность заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял решение: согласовать назначения (проектом распоряжения...

Опубликовано Vasyl Mokan - public page Вторник, 13 октября 2020 года.

Напомним, в Харьковской ОГА длительное время были вакантными должности первого заместителя и заместителя главы ОГА. В области неоднократно распространялась информация о возможное назначение на одну из этих должностей депутата областного совета Валерии Мураевой, бывшей жены скандального пророссийского политика Евгения Мураева. В городе неоднократно проходили акции протеста по этому поводу.

Однако, впоследствии на должность первого заместителя председателя назначили Татьяну Егорову-Луценко а сегодня стало известно о согласовании кандидатуры Анушкевича. Таким образом, Валерия Мураева не будет занимать должность одного из заместителей председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Харьковская область ОГА глава заместитель должность Кучер Алексей Кабмин
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