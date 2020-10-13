Кабмин согласовал кандидатуру заместителя председателя Харьковской ОГА

Вакантную должность займет Владимир Анушкевич

Вакантную должность займет Владимир Анушкевич

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Напомним, в Харьковской ОГА длительное время были вакантными должности первого заместителя и заместителя главы ОГА. В области неоднократно распространялась информация о возможное назначение на одну из этих должностей депутата областного совета Валерии Мураевой, бывшей жены скандального пророссийского политика Евгения Мураева. В городе неоднократно проходили акции протеста по этому поводу.

Однако, впоследствии на должность первого заместителя председателя назначили Татьяну Егорову-Луценко а сегодня стало известно о согласовании кандидатуры Анушкевича. Таким образом, Валерия Мураева не будет занимать должность одного из заместителей председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.