Кабмин согласовал кандидатуру заместителя председателя Харьковской ОГА
На сегодняшнем заседании правительства кандидатуру Владимира Анушкевича согласовали на должность заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.
На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял решение: согласовать назначения (проектом распоряжения...Опубликовано Vasyl Mokan - public page Вторник, 13 октября 2020 года.
Напомним, в Харьковской ОГА длительное время были вакантными должности первого заместителя и заместителя главы ОГА. В области неоднократно распространялась информация о возможное назначение на одну из этих должностей депутата областного совета Валерии Мураевой, бывшей жены скандального пророссийского политика Евгения Мураева. В городе неоднократно проходили акции протеста по этому поводу.
Однако, впоследствии на должность первого заместителя председателя назначили Татьяну Егорову-Луценко а сегодня стало известно о согласовании кандидатуры Анушкевича. Таким образом, Валерия Мураева не будет занимать должность одного из заместителей председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.