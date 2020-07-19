Кабмин определился с кандидатом на должность первого заместителя главы Харьковской ОГА

Им стала Татьяна Егорова-Луценко

Им стала Татьяна Егорова-Луценко

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщает Depo.Харьков.

Солидарное сопротивление патриотической общественности Харькова, представителей различных организаций, которые неоднократно пикетировали областную администрацию города, ездили под Кабинет министров с единственным требованием — не назначать на должность первого заместителя ХОГА Валерию Мураеву, которую так активно лоббировал Алексей Кучер, принес свои результаты", - говорится в сообщении.

Справка: Татьяна Егорова-Луценко в 2016 году защитила кандидатскую диссертацию в НЮУ им. Ярослава Мудрого на кафедре экологического права.

С декабря 2017 по декабрь 2019 была руководительницей Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.

Работает сотрудницей Научно-исследовательского института правового обеспечения инновационного развития Академии правовых наук Украины.

Ранее сообщалось, что в Харькове митингуют против назначения Мураевой заместителем председателя ОГА.