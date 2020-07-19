Кабмин определился с кандидатом на должность первого заместителя главы Харьковской ОГА
Кабинет Министров Украины согласовало назначение Татьяны Егоровой-Луценко первым заместителем председателя Харьковской обладминистрации.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Depo.Харьков.
Солидарное сопротивление патриотической общественности Харькова, представителей различных организаций, которые неоднократно пикетировали областную администрацию города, ездили под Кабинет министров с единственным требованием — не назначать на должность первого заместителя ХОГА Валерию Мураеву, которую так активно лоббировал Алексей Кучер, принес свои результаты", - говорится в сообщении.
Справка: Татьяна Егорова-Луценко в 2016 году защитила кандидатскую диссертацию в НЮУ им. Ярослава Мудрого на кафедре экологического права.
С декабря 2017 по декабрь 2019 была руководительницей Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.
Работает сотрудницей Научно-исследовательского института правового обеспечения инновационного развития Академии правовых наук Украины.
Ранее сообщалось, что в Харькове митингуют против назначения Мураевой заместителем председателя ОГА.