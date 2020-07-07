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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 июля 2020, 17:12 4

В Харькове митингуют против назначения Мураевой заместителем председателя ОГА

07 июля 2020, 17:12 4
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Фото: Facebook
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В Харькове под зданием ОГА проходит митинг с требованием не назначать Валерию Мураеву на должность заместителя председателя областной государственной администрации.

Об этом сообщает Депо.Харьков, передает RegioNews.

Известно, что в мероприятии принимают участие представители "Ветеранского братства", а также политических партий "Демократическая секира" и "Национальный корпус".

Напротив входа в здание ОГА они развернули баннер с надписью "Слюсарев = Зе! Контрабандист, лоббист ватников, куратор ХОГА". Также участники акции протеста держат плакаты с надписями "Мураева = Слюсарев = Кернес", "Харьковчане против Мураевой в ХОГА".

По словам руководителя общественной организации "Ветеранское братство" в Харькове Даниила Акуленко, назначение Мураевой лоббирует бывший генерал-пограничник Вадим Слюсарев.

Он добавил, что назначение Мураевой является непрозрачным, кулуарным и антиукраинским, и настаивает, что должен быть прозрачный конкурс на эту должность.

Участники акции скандировали "Геть Мураеву", а также зажгли файеры.

Напомним, 6 июля председатель ХОГА Кучер направил на согласование в Офис президента кандидатуры двух заместителей. На должность первого заместителя председателя ХОГА Кучер планирует назначить Татьяну Егорову-Луценко, а на должность заместителя по гуманитарным вопросам - Валерий Мураеву.

За возможным назначением Валерии Мураевой заместителем председателя Харьковской ОГА стоит мэр Харькова Геннадий Кернес.

Харьков ОГА протест митинг Валерия Мураева
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