Пожары на Луганщине: Кабмин выделил 185 тыс. грн на помощь пострадавшим

Жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек

Жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек

Фото из открытых источников

Кабинет министров выделил Луганской ОГА 185 040 тысяч гривен для предоставления материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в октябре 2020 года.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, пишет RegioNews.

Отмечается, что помощь распределится в размере:

по 200 тыс. грн – на каждого погибшего;

по 50 тыс. грн – каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы;

30 тыс. грн – каждому пострадавшему, который получил травмы средней тяжести;

20 тыс. грн – каждому пострадавшему, который получил травмы легкой тяжести.

Также владельцам жилых домов, которые полностью разрушены, выплатят по 300 тыс. грн на семью, а семьям, отселенные из домов, подлежащих капитальному ремонту, – 50 тыс. грн на семью.

Напомним, делегация Украины в ОБСЕ обнародовала доказательства того, что причиной пожара возле Попасной на Луганщине был умышленный поджог со стороны боевиков.