Пожары на Луганщине: Кабмин выделил 185 тыс. грн на помощь пострадавшим
Жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек
Жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек
Кабинет министров выделил Луганской ОГА 185 040 тысяч гривен для предоставления материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в октябре 2020 года.
Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, пишет RegioNews.
Отмечается, что помощь распределится в размере:
- по 200 тыс. грн – на каждого погибшего;
- по 50 тыс. грн – каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы;
- 30 тыс. грн – каждому пострадавшему, который получил травмы средней тяжести;
- 20 тыс. грн – каждому пострадавшему, который получил травмы легкой тяжести.
Также владельцам жилых домов, которые полностью разрушены, выплатят по 300 тыс. грн на семью, а семьям, отселенные из домов, подлежащих капитальному ремонту, – 50 тыс. грн на семью.
Напомним, делегация Украины в ОБСЕ обнародовала доказательства того, что причиной пожара возле Попасной на Луганщине был умышленный поджог со стороны боевиков.
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