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13 октября 2020, 17:54 3

Пожары на Луганщине: Кабмин выделил 185 тыс. грн на помощь пострадавшим

13 октября 2020, 17:54 3
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Жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек
Фото из открытых источников
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Кабинет министров выделил Луганской ОГА 185 040 тысяч гривен для предоставления материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в октябре 2020 года.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, пишет RegioNews.

Отмечается, что помощь распределится в размере:

  • по 200 тыс. грн – на каждого погибшего;
  • по 50 тыс. грн – каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы;
  • 30 тыс. грн – каждому пострадавшему, который получил травмы средней тяжести;
  • 20 тыс. грн – каждому пострадавшему, который получил травмы легкой тяжести.

Также владельцам жилых домов, которые полностью разрушены, выплатят по 300 тыс. грн на семью, а семьям, отселенные из домов, подлежащих капитальному ремонту, – 50 тыс. грн на семью.

Напомним, делегация Украины в ОБСЕ обнародовала доказательства того, что причиной пожара возле Попасной на Луганщине был умышленный поджог со стороны боевиков.

Кабмин пожар деньги бюджет ГСЧС ОГА Луганская область
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