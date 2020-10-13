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13 жовтня 2020, 18:27 4

Кабмін погодив кандидатуру заступника голови Харківської ОДА

13 жовтня 2020, 18:27 4
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Вакантну посаду обійме Володимир Анушкевич
Вакантну посаду обійме Володимир Анушкевич
Фото з відкритих джерел
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На сьогоднішньому засіданні уряду кандидатуру Володимира Анушкевича погоджено на посаду заступника голови Харківської обласної державної адміністрації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін ухвалив рішення: погодити призначення (проєктом розпорядження...

Опубліковано Vasyl Mokan - public page Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, у Харківській ОДА тривалий час були вакантними посади першого заступника та заступника голови ОДА. В області неодноразово ширилася інформація про можливе призначення на одну із цих посад депутатки обласної ради Валерії Мураєвої, колишньої дружини скандального проросійського політика Євгенія Мураєва. У місті неодноразово відбувалися акції протесту із цього приводу.

Однак, згодом на посаду першого заступника голови призначили Тетяну Єгорову-Луценко, а сьогодні стало відомо про погодження кандидатури Анушкевича. Таким чином, Валерія Мураєва не обійматиме посаду одного із заступників голови Харківської ОДА Олексія Кучера.

Харківська область ОДА голова заступник посада Кучер Олексій Кабмін
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