Кабмін погодив кандидатуру заступника голови Харківської ОДА

Вакантну посаду обійме Володимир Анушкевич

Вакантну посаду обійме Володимир Анушкевич

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Нагадаємо, у Харківській ОДА тривалий час були вакантними посади першого заступника та заступника голови ОДА. В області неодноразово ширилася інформація про можливе призначення на одну із цих посад депутатки обласної ради Валерії Мураєвої, колишньої дружини скандального проросійського політика Євгенія Мураєва. У місті неодноразово відбувалися акції протесту із цього приводу.

Однак, згодом на посаду першого заступника голови призначили Тетяну Єгорову-Луценко, а сьогодні стало відомо про погодження кандидатури Анушкевича. Таким чином, Валерія Мураєва не обійматиме посаду одного із заступників голови Харківської ОДА Олексія Кучера.