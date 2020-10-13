Кабмін погодив кандидатуру заступника голови Харківської ОДА
На сьогоднішньому засіданні уряду кандидатуру Володимира Анушкевича погоджено на посаду заступника голови Харківської обласної державної адміністрації.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.
На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін ухвалив рішення: погодити призначення (проєктом розпорядження...Опубліковано Vasyl Mokan - public page Вівторок, 13 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, у Харківській ОДА тривалий час були вакантними посади першого заступника та заступника голови ОДА. В області неодноразово ширилася інформація про можливе призначення на одну із цих посад депутатки обласної ради Валерії Мураєвої, колишньої дружини скандального проросійського політика Євгенія Мураєва. У місті неодноразово відбувалися акції протесту із цього приводу.
Однак, згодом на посаду першого заступника голови призначили Тетяну Єгорову-Луценко, а сьогодні стало відомо про погодження кандидатури Анушкевича. Таким чином, Валерія Мураєва не обійматиме посаду одного із заступників голови Харківської ОДА Олексія Кучера.