Активисты требуют от главы харьковской ОГА объяснить сомнительные кадровые решения

Национал-патриотические организации протестуют против возможного назначения на должность первого заместителя главы администрации Валерии Мураевой

Национал-патриотические организации протестуют против возможного назначения на должность первого заместителя главы администрации Валерии Мураевой

Общественность Харькова требует от Алексея Кучера не превращать государственные учреждения в филиалы политических партий, и готова к решительным действиям, чтобы не допустить сепаратистского реванша в регионе

Об акции протеста сообщает УВР "Правый Сектор" на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

В акции приняли участие НВР "Правый Сектор", "Национальный Корпус", ВПО "Фрайкор", ВО "Свобода", ВОО "Сокол", Харьковская областная общественная организация "Союз ветеранов АТО", "Евромайдан Харьков", "Ветеранское Братство Харьков" и общественные деятели города Харькова и Харьковской области.

Они подписали коллективное обращение к председателю Харьковской областной администрации Алексе. Кучеру с требованием подтвердить или опровергнуть информацию о назначении Мураевой первым заместителем председателя ОГА.

ПРОЧЬ ВАТНИКІВ ОТ РУКОВОДСТВА ОБЛАСТИ! Так широкорозрекламований в предвыборную компанию "Социальный лифт Зеленского"... Опубликовано ПРАВЫЙ СЕКТОР / Харьковщина Четверг, 25 июня 2020 г.

Напомним, недавно харьковской ОГА прокатилась волна резонансных увольнений ТОП-чиновников. Кроме того, Кучер взял на работу чиновника, уволенного из Херсонской ОГА после концерта с откровенными танцами к 8 марта.

После этого Кучер принялся реформировать структуру и численность харьковской ОГА. Он подписал распоряжение об сокращение почти 200 должностей и создании департамента цифровой трансформации региона.

На прошлой неделе в некоторых харьковских СМИ появилась информация о том, что на должность первого заместителя Кучера рассматривают кандидатуру Валерии Мураевой.

Справка:

Валерия Мураева, 43 года, депутат харьковского областного совета. Жена известного политика Евгения Мураева.

Евгений Мураев — пророссийский политик, депутат Харьковского облсовета двух созывов, народный депутат Украины VII и VIII созывов. Член комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики от Оппозиционного блока. С 3 июня 2016 внефракционный. Известен украинофобскими и пророссийскими взглядами.