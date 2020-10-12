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12 октября 2020, 18:43 8

Я предлагал, чтобы в мэры Харькова от "Слуги народа" шел сын Кернеса – глава Харьковской ОГА Кучер

12 октября 2020, 18:43 8
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Против этой идеи выступил сам Геннадий Кернес
Против этой идеи выступил сам Геннадий Кернес
Фото: Facebook
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Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер подтвердил, что предлагал, чтобы в мэры Харькова от "Слуги народа" баллотировался один из сыновей нынешнего городского головы Геннадия Кернеса.

Об этом Алексей Кучер рассказал в интервью интернет-изданию "ГОРДОН", пишет RegioNews.

Глава ОГА рассказал, что как лидер команды президента в регионе был причастен к отбору кандидатов для участия в местных выборах от "Слуги народа".

Мое слово во время принятия решения тоже имело вес. Мы рассматривали разные варианты. В частности, к примеру, одного из самых известных промышленников региона, руководителя "Турбоатома" Виктора Субботина. Это человек уважаемый, достаточна известный среди элит. Рассматривали и сыновей Кернеса. Все это было предметом дискуссии... Но Геннадий Адольфович упертый, поэтому мы пока имеем то, что имеем", – сказал Кучер.


Алексей Кучер заявил, что Кернес также был против того, чтобы один из его сыновей баллотировался в мэры Харькова вместо него.

Он (Кернес) был против. Если бы он был, думаю, кто-то из его сыновей пошел бы", – сказал Кучер.

Он уточнив, что, вероятнее всего, это был би 38-летний Кирилл Кернес, который на выборах в харьковский облсовет возглавит список партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Также председатель Харьковской ОГА заявил, что, по его информации, идею с баллотированием сена Кернеса поддерживал и министр внутренних дел Арсен Аваков, который в 2005-2010 годах возглавлял Харьковскую область.

Напомним, ранее Алексей Кучер заявил, что по его информации Кернес чувствует себя плохо и к выборам в Харьков не вернется.

Кернес Геннадий Слуга народа мэр Харьков Кучер Алексей Кандидат сын
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