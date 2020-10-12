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12 октября 2020, 17:31 5

НАПК направило в суд протоколы в отношении депутата от "Слуги народа"

12 октября 2020, 17:31 5
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Фото: Facebook
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Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два протокола за несвоевременное декларирование в отношении народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

С 5 по 9 октября НАПК составило и направило в суд 7 административных протоколов. Административные протоколы по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлен в отношении таких должностных лиц ... Руслан Горбенко, народный депутат Украины (2 протокола)", - говорится в сообщении.

Также протоколы направили против экс-главы Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого.

Напомним, НАПК вызывает на "ковер" Рабиновича, Савченко и еще ряд лиц для объяснений по финотчетности.

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