19:15  12 октября
"Слуга народа" хочет заменить заместителей главы фракции
16:39  12 октября
Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер
18:53  12 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 18:42 1

Мэр Черкасс, которого Зеленский окрестил бандитом, обжалует отклонение его иска

12 октября 2020, 18:42 1
Читайте також українською мовою
Идется об иске к президенту Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации
Идется об иске к президенту Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Защита мэра Черкасс Анатолия Бондаренко подаст апелляцию на решение Печерского райсуда Киева, который отказался удовлетворить иск к президенту Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом рассказал адвокат Бондаренко Денис Цыпин в комментарии Hromadske, информирует RegioNews.

По его словам, Зеленский и его представители ни разу не явились в суд. Они, мол, утверждали, что Зеленский не имел в виду мэра Анатолия Бондаренко, говоря слово "бандит".

"К сожалению, суд первой инстанции принял сторону президента. Судья отметила, что бандитом в нашей стране можно называть любого, и это не оскорбление, а оценочное суждение, личное мнение человека, которое надо уважать", - отметил Цыпин.

Он добавил, что "впереди апелляция".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.

Тогда же городской председатель Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск на президента Украины Владимира Зеленского о защите чести, достоинства и деловой репутации в Печерский районный суд Киева.

11 октября стало известно, что Печерский районный суд города Киева отказал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко в удовлетворении иска к президенту Владимиру Зеленскому, который назвал его бандитом.

Читайте также: Анатолий Бондаренко. Досье

суд Черкассы апелляция мэр президент защита адвокат решение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »