Мэр Черкасс, которого Зеленский окрестил бандитом, обжалует отклонение его иска

Идется об иске к президенту Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации

Идется об иске к президенту Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации

Фото из открытых источников

Защита мэра Черкасс Анатолия Бондаренко подаст апелляцию на решение Печерского райсуда Киева, который отказался удовлетворить иск к президенту Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом рассказал адвокат Бондаренко Денис Цыпин в комментарии Hromadske, информирует RegioNews.

По его словам, Зеленский и его представители ни разу не явились в суд. Они, мол, утверждали, что Зеленский не имел в виду мэра Анатолия Бондаренко, говоря слово "бандит".

"К сожалению, суд первой инстанции принял сторону президента. Судья отметила, что бандитом в нашей стране можно называть любого, и это не оскорбление, а оценочное суждение, личное мнение человека, которое надо уважать", - отметил Цыпин.

Он добавил, что "впереди апелляция".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.

Тогда же городской председатель Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск на президента Украины Владимира Зеленского о защите чести, достоинства и деловой репутации в Печерский районный суд Киева.

11 октября стало известно, что Печерский районный суд города Киева отказал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко в удовлетворении иска к президенту Владимиру Зеленскому, который назвал его бандитом.

Читайте также: Анатолий Бондаренко. Досье