Я пропонував, аби у мери Харкова від "Слуги народу" йшов син Кернеса – голова Харківської ОДА Кучер

Проти цієї ідеї виступив сам Геннадій Кернес

Проти цієї ідеї виступив сам Геннадій Кернес

Фото: Facebook

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер підтвердив, що пропонував, щоб у мери Харкова від "Слуги народу" балотувався один із синів нинішнього міського голови Геннадія Кернеса.

Про це Олексій Кучер розповів в інтерв'ю інтернет-виданню "ГОРДОН", пише RegioNews.

Голова ОДА розповів, що як лідер команди президента в регіоні був причетний до відбору кандидатів для участі в місцевих виборах від "Слуги народу".

Моє слово під час ухвалення рішення теж мало вагу. Ми розглядали різні варіанти. Зокрема, до прикладу, одного з найвідоміших промисловців регіону, керівника "Турбоатома" Віктора Суботіна. Це людина шанована, достатня відома серед еліт. Розглядали й синів Кернеса. Усе це було предметом дискусії... Але Геннадій Адольфович упертий, тому ми поки що маємо те, що маємо", – сказав Кучер.



Олексій Кучер заявив, що Кернес також був проти того, щоб один із його синів балотувався в мери Харкова замість нього.

Він (Кернес) був проти. Якби він був за, думаю, хтось із його синів пішов би", – сказав Кучер.

Він уточнивши, що, найімовірніше, це був би 38-річний Кирило Кернес, який на виборах до Харківської облради очолить список партії "Блок Кернеса – Успішний Харків".



Також голова Харківської ОДА заявив, що, за його інформацією, ідею з балотуванням сіна Кернеса підтримував і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який у 2005-2010 роках очолював Харківську область.

Нагадаємо, раніше Олексій Кучер заявив, що за його інформацією Кернес почуває себе погано і до виборів у Харків не повернеться.