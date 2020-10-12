"Слуга народу" Богуцкая придет в суд по иску однопартийца Качуры
Нардеп от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая, которой из-за оскорблений угрожает иском ее однопартиец Александр Качура, готова явиться в суд.
Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Просто приду в суд и как минимум послушаю, какие конкретно слова, прочитанные на моей страничке, оскорбили заявителя. И почему другие, написанные несколькими строчками ниже, не вызвали у него никаких эмоций? Мне и самой интересно", - отметила Богуцкая, "отвесив" перед этим в адрес Качуры еще несколько нелестных "комплиментов" .
Вы наверняка встречали людей, которые провоцируют вас на ответный ход, но когда вы отвечаете ладошкой по лицу - бегут...Опубліковано Liza Bogutskaya Понеділок, 12 жовтня 2020 р.
Напомним, Елизавета Богуцкая резко раскритиковала своего коллегу Александра Качуру, который предложил закупить Украине российскую вакцину от коронавируса, назвав его "тупым ботинком".
В ответ нардеп Качура сообщил, что подаст в суд на Богуцкую за слова о "тупом ботинке".