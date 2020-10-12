"Слуга народу" Богуцкая придет в суд по иску однопартийца Качуры

Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Просто приду в суд и как минимум послушаю, какие конкретно слова, прочитанные на моей страничке, оскорбили заявителя. И почему другие, написанные несколькими строчками ниже, не вызвали у него никаких эмоций? Мне и самой интересно", - отметила Богуцкая, "отвесив" перед этим в адрес Качуры еще несколько нелестных "комплиментов" .