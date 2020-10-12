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12 октября 2020, 17:40 2

"Слуга народу" Богуцкая придет в суд по иску однопартийца Качуры

12 октября 2020, 17:40 2
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Встречный иск Лиза Богуцкая подавать не будет
Встречный иск Лиза Богуцкая подавать не будет
Фото: Facebook
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Нардеп от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая, которой из-за оскорблений угрожает иском ее однопартиец Александр Качура, готова явиться в суд.

Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Просто приду в суд и как минимум послушаю, какие конкретно слова, прочитанные на моей страничке, оскорбили заявителя. И почему другие, написанные несколькими строчками ниже, не вызвали у него никаких эмоций? Мне и самой интересно", - отметила Богуцкая, "отвесив" перед этим в адрес Качуры еще несколько нелестных "комплиментов" .

Вы наверняка встречали людей, которые провоцируют вас на ответный ход, но когда вы отвечаете ладошкой по лицу - бегут...

Опубліковано Liza Bogutskaya Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

Напомним, Елизавета Богуцкая резко раскритиковала своего коллегу Александра Качуру, который предложил закупить Украине российскую вакцину от коронавируса, назвав его "тупым ботинком".

В ответ нардеп Качура сообщил, что подаст в суд на Богуцкую за слова о "тупом ботинке".

суд коронавирус вакцина Слуга народа нардепы Качура Александр Лиза Богуцкая
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