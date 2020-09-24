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Сын Кернеса идет первым номером в Харьковского облсовета от блока "Успешный Харьков"
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24 сентября 2020, 18:00 4

Сын Кернеса идет первым номером в Харьковского облсовета от блока "Успешный Харьков"

24 сентября 2020, 18:00 4
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В топ-пятерке блока также первый заместитель Кернеса Игорь Терехов и депутат облсовета Валерия Мураева
В топ-пятерке блока также первый заместитель Кернеса Игорь Терехов и депутат облсовета Валерия Мураева
На фото: Кирилл Кернес (слева)
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Старший сын мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилл баллотируется в харьковский областной совет от "Блока Кернеса – Успешный Харьков".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Как сообщила председатель Харьковской областной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Валерия Копорулина, комиссия получила список партии на местные выборы и теперь должен его рассмотреть и утвердить.

Поскольку Геннадия Кернеса выдвинули на городского голову Харькова, согласно закону, он не может входить в иные избирательные списки. Поэтому первую пятерку кандидатов в облсовет возглавил сын Кернеса Кирилл.

Также в первую пятерку кандидатов вошли первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, председатель облсовета Сергей Чернов, а также депутата облсовета Татьяна Беловол и Валерия Мураева. Последняя из них известна скандалом, который разгорелся из-за возможного назначения Валерии Мураевой заместителем главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Справка: Кирилл Кернес родился в 1982 году в период брака Геннадия Кернеса с Оксаной Василенко.

Напомним, Геннадия Кернеса выдвинули баллотироваться в мэры Харькова.

Кернес Геннадий Харьков облсовет Харьковская область Кандидат Валерия Мураева списки
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