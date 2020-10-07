Местные выборы: Полиция со следующей недели начнет работать в усиленном режиме

Для охраны порядка планируется привлечь более 75 тысяч полицейских

Для охраны порядка планируется привлечь более 75 тысяч полицейских

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Украинская полиция будет работать в усиленном режиме с 12 октября до 1 ноября. Такое решение принято на период избирательной кампании и во время местных выборов в Украине.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Мы наладили координацию со всеми руководителями правоохранительных органов в регионах, чтобы обеспечить безопасность как во время избирательной кампании, так и самих выборов. С 12 октября по 1 ноября весь личный состав полиции будет работать в усиленном варианте служебной деятельности", - сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он добавил, что количество административных протоколов (683) и начатых уголовных производств (219) за месяц избирательной кампании уже превышает в 12 и 18 раз соответственно аналогичные показатели во время парламентских выборов в 2019 году.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич также отметил, что планируется привлечь свыше 75 тысяч полицейских, из них на охрану избирательных бюллетеней - 47 тысяч силовиков.

"Ежесуточно для обеспечения правопорядка на улицах населенных пунктов и на дорогах государства будет привлекаться свыше 10 тысяч полицейских, это 2,7 тыс. патрулей... Запланировано дежурство 1200 усиленных следственно-оперативных групп", - сообщил Фацевич.

Напомним, ранее сообщалось, что за порядком на местных выборах будет следить весь личный состав полиции.