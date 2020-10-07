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07 октября 2020, 16:59

Местные выборы 2020: В Украине возбудили 11 уголовных дел из-за кандидатов-двойников

07 октября 2020, 16:59
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Только в Умани были открыты два уголовных дела из-за таких нарушений
Только в Умани были открыты два уголовных дела из-за таких нарушений
Фото из открытых источников
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Полиция открыла 11 уголовных дел по факту регистрации кандидатов-двойников на местные выборы в Украине. Правоохранительные органы отдельно отметили регистрацию двойников мэра Умани Александра Цебрия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Заместитель начальника главного следственного управления Руслан Дударец отметил, что только по ситуации в Умани были открыты два уголовных производства.

"Самый вопиющий факт - регистрация "двойников" мэра Умани. Сейчас по этим фактам открыто два уголовных производства, ведется досудебное следствие", - заявил Дударец.

Также он отметил, что значительное количество уголовных производств связанные с подкупом избирателей и препятствованием избирательного законодательства.

"По этим фактам начато 47 и 38 уголовных производств соответственно, что составляет 80% от общей регистрации по нарушению избирательных прав граждан".

Напомним, СБУ задержала мошенников, которые продавали должности помощников депутатов.

выборы Украина Местные выборы Кандидат избиратели
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