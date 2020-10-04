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04 октября 2020, 16:57 5

Михаил Добкин снялся с выборов мэра Харькова

04 октября 2020, 16:57 5
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Причина такого поступка – улучшение здоровья Геннадия Кернеса
Фото из открытых источников
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Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в связи с тем, что Геннадий Кернес идёт на поправку.

Об этом он сам написал в своём телеграмм-канале, информирует RegioNews.

Уважаемые харьковчане, дорогие друзья.
Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена.
Желаю победы на выборах ему и его блоку”,- сообщил Михаил Добкин.

Напомним, в июне стало известно, что Михаил Добкин собирается баллотироваться в мэры Киева. Однако после того, как заболел основной кандидат на пост мэра Харькова Геннадий Кернес, Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Харькова.

Позже Добкин пообещал снять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только вернется Кернес, потому что мол баллотируется для подстраховки, если Кернесу придется сняться с выборов.

Кернес прокомментировал поход Добкина в мэры Харькова. Он заявил, что считает выдвижение Добкиным своей кандидатуры недружественным шагом.

Михаил Добкин Геннадий Кернес мэр Кандидат выборы Харьков
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