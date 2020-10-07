Кандидату в мэры Харькова Фельдману подарили почти 100 миллионов гривен
Подарок от мамы в денежной форме был сделан 28 сентября
Подарок от мамы в денежной форме был сделан 28 сентября
Народный депутат Украины и кандидат в мэры Харькова от «ОПЗЖ» Александр Фельдман задекларировал подарок в размере почти 100 млн грн.
Об этом стало известно из декларации нардепа, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает RegioNews.
Согласно декларации, 28 сентября мама депутата, Ида Лейбовна Фельдман подарила сыну 98,9 млн грн.
Напомним, 25 сентября Александр Фельдман зарегистрировался кандидатом в мэры Харькова.
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