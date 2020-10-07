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07 октября 2020, 17:07 2

Кандидату в мэры Харькова Фельдману подарили почти 100 миллионов гривен

07 октября 2020, 17:07 2
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Фото: Facebook
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Народный депутат Украины и кандидат в мэры Харькова от «ОПЗЖ» Александр Фельдман задекларировал подарок в размере почти 100 млн грн.

Об этом стало известно из декларации нардепа, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает RegioNews.

Согласно декларации, 28 сентября мама депутата, Ида Лейбовна Фельдман подарила сыну 98,9 млн грн.

Напомним, 25 сентября Александр Фельдман зарегистрировался кандидатом в мэры Харькова.

деньги мэр ОПЗЖ Харьков нардеп Кандидат Декларация Александр Фельдман
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