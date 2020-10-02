Добкин пообщался с родными Кернеса

По его словам, врачи довольны динамикой лечения мэра Харькова

По его словам, врачи довольны динамикой лечения мэра Харькова

Фото: Политрада

Кандидат на пост харьковского городского головы и бывший друг нынешнего мэра Харькова Михаил Добкин имел разговор с семьей и друзьями Геннадия Кернеса.

Об этом Михаил Добкин рассказал у себя в Telegram-канале, сообщает RegioNews.

Непростой был разговор, но самое главное: врачи довольны динамикой лечения! Он идет на поправку и мы все ждем его в Харькове", – отметил Добкин.

При этом Михаил Добкин слова "семья" и "друзья" написал с заглавной буквы.

Чуть позже стало известно с кем конкретно разговаривал Добкин.

Павел Фукс в своем Telegram написал:

Говорил сегодня с Михаилом. Он поступил как достойный мужчина и христианин. Ждем хороших новостей и правильных решений". Под своим посланием он перепостил сообщение Добкина о разговоре с семьей и друзьями Кернеса.

Напомним, в июне стало известно, что Михаил Добкин собирается баллотироваться в мэры Киева. Однако после того, как заболел основной кандидат на пост мэра Харькова Геннадий Кернес, Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Харькова.

Позже Добкин пообещал снять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только вернется Кернес, потому что мол баллотируется для подстраховки, если Кернесу придется сняться с выборов.

Кернес прокомментировал поход Добкина в мэры Харькова. Он заявил, что считает выдвижение Добкиным своей кандидатуры недружественным шагом.