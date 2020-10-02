В Одессе состоялась репетиция местных выборов 2020

Организаторам во время репетиции пришлось смоделировать множество острых и нестандартных ситуаций

Организаторам во время репетиции пришлось смоделировать множество острых и нестандартных ситуаций

Фото: flickr

Представители Одесской облорганизации Комитета избирателей Украины совместно с Международным фондом избирательных систем (IFES Ukraine) и других организаций по наблюдению за подготовкой и организацией местных выборов-2020 совершили в Одессе пробный процесс голосования в условиях эпидемии и новых норм избирательного законодательства.

Об этом сообщил глава Одесской облорганизации КИУ Анатолий Бойко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Пока все к выборам готовятся, мы их в Одессе уже проводим. Совместно с IFES Ukraine, Центральной избирательной комиссией и Центром управления обучением участников избирательных процессов провели моделирование процесса голосования с учетом всех противоэпидемиологических требований. Задача моделирования - протестировать на практике, как будет проходить процесс голосования в условиях эпидемии и новых норм избирательного законодательства", - отметил Бойко.

По словам эксперта, "процесс голосования" прошел очень "не просто", поскольку смоделировали множество острых и нестандартных ситуаций. Но все участники получили море позитивных эмоций, а некоторые "избиратели" даже хотели проголосовать по второму разу или огорчались, что на их долю не выпало разыгрывать какое-то ЧП.

"Эксперимент обнаружил ряд организационных и юридических вопросов, которые необходимо оперативно решить для эффективной организации голосования 25 октября. И в самое ближайшее время мы подготовим и передадим ЦИК соответствующие рекомендации", - акцентировал Бойко.

Успешно смоделировать процесс голосования удалось благодаря усилиям представителей разных организаций.

"Не только наших партнеров из IFES Ukraine, ЦИК и Центра управления обучением участников избирательных процессов, но и преподавателей и студентов НУ "ОЮА", согласившихся выполнить роль "избирателей", а также членов областной, городской и ряда районных территориальных избирательных комиссий, которые исполнили роль членов модельной избирательной комиссии", - подытожил глава Одесской облКИУ.

Напомним, на Одесчине чиновник мэрии пытался подкупить членов избиркома.