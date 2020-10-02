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02 октября 2020, 15:45 2

КИУ прогнозирует снижение явки на местных выборах из-за пандемии

02 октября 2020, 15:45 2
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Выборы состоятся 25 октября
Выборы состоятся 25 октября
Фото: flickr
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Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок считает, что явка на очередных местных выборах 25 октября будет снижена.

Такое мнение он высказал во время круглого стола "Местные выборы 2020 и COVID-19" в пятницу, 2 октября, информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Есть серьезные опасения, что явка, к сожалению, может быть снижена. Есть определенный негативный опыт в Украине: когда в марте пандемия только начиналась, проводились промежуточные выборы народного депутата в Харьковской области (179-й округ), и тогда на выборы пришло только около 24% избирателей, то есть лишь четверть", - отметил Рыбачок.

При этом эксперт не исключает, что фактор пандемии также имел влияние на эту ситуацию.

"Не стоит ожидать, все-таки, высокой явки, к сожалению. В целом у нас на местных выборах, как правило, явка невысокая", - добавил он.

Напомним, ранее в ЦИК заявили, что наиболее проблемный вопрос местных выборов 2020 года — это голосование за местом пребывания людей, которые находятся в самоизоляции.

выборы ЦИК Местные выборы Кандидат КИУ
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