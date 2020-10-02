Добкін поспілкувався з рідними Кернеса

За його словами, лікарі задоволені динамікою лікування мера Харкова

За його словами, лікарі задоволені динамікою лікування мера Харкова

Фото: Політрада

Кандидат на посаду харківського міського голови та колишній друг нинішнього мера Харкова Михайло Добкін мав розмову з сім'єю і друзями Геннадія Кернеса.

Про це Михайло Добкін розповів у себе в Telegram-каналі, повідомляє RegioNews.

Непростою була розмова, але найголовніше: лікарі задоволені динамікою лікування! Він йде на поправку і ми всі чекаємо його в Харкові", – зазначив Добкін.

При цьому Михайло Добкін слова "сім'я" і "друзі" написав з великої літери.

Трохи пізніше стало відомо з ким конкретно розмовляв Добкін.

Павло Фукс у своєму Telegram написав:

Говорив сьогодні з Михайлом. Він вчинив як гідний чоловік і християнин. Чекаємо гарних новин і правильних рішень". Під своїм посланням він перепостив повідомлення Добкіна про розмову з сім'єю і друзями Кернеса.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що Михайло Добкін збирається балотуватися в мери Києва. Однак після того, як захворів основний кандидат на пост мера Харкова Геннадій Кернес, Михайло Добкін заявив, що буде балотуватися на посаду мера Харкова.

Пізніше Добкін пообіцяв зняти свою кандидатуру на виборах мера Харкова, як тільки повернеться Кернес, бо, мовляв балотується для підстраховки, якщо Кернесу доведеться знятися з виборів.

Кернес прокоментував похід Добкіна в мери Харкова. Він заявив, що вважає висунення Добкіним своєї кандидатури недружнім кроком.