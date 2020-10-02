Окружной админсуд Киева отклонил иск об отмене регистрации Березы на местных выборах

Иск был подан 30 сентября

Иск был подан 30 сентября

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Окружной административный суд Киева установил отсутствие оснований в удовлетворении иска об отмене регистрации Борислава Березы кандидатом на должность Киевского городского головы.

Об этом сообщается на сайте суда, информирует RegioNews.

Отмечается, что Окружной админсуд завершил рассмотрение дела, где среди исковых требований - обжалование регистрации Березы кандидатом на должность Киевского городского головы.

"ОАСК, рассмотрев представленные сторонами документы и материалы дела, выслушав их объяснения, а также всесторонне и в полном объеме выяснив все фактические обстоятельства, на которых основывается иск, пришел к заключению об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований. В частности, суд постановил - отказать в удовлетворении исковых требований", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 августа стало известно, что Береза баллотируется в мэры Киева и ведет свою партию в Киевсовет.

28 сентября Береза сообщил, что заболел коронавирусом.

30 сентября Окружной административный суд города Киева получил иск относительно обжалования регистрации Борислава Березы кандидатом на должность Киевского городского главы.