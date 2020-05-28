Алексей Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе

В Харькове медики отказываются работать в областной инфекционной больнице, где не хватает персонала. Обстановка накалилась до такой степени, что медики из-за чрезмерной нагрузки и дефицита медикаментов обратились с «письмом отчаяния» к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, а в конфликт вмешался глава Харьковской ОГА Алексей Кучер

В Харькове медики отказываются работать в областной инфекционной больнице, где не хватает персонала. Обстановка накалилась до такой степени, что медики из-за чрезмерной нагрузки и дефицита медикаментов обратились с «письмом отчаяния» к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, а в конфликт вмешался глава Харьковской ОГА Алексей Кучер

В том, что происходит в харьковской инфекционке, разбирался корреспондент RegioNews.

В данный момент в областной инфекционной больнице, которая была до недавнего времени единственным учреждением в городе, где лечили заболевших на COVID-19, работает всего 18 врачей, а из 103 медсестер, которые значатся в штате медучреждения - чуть больше половины. 27 врачей, включая главврача Павла Нартова, оказались на больничной койке с лабораторно подтвержденным диагнозом – COVID-19. Еще 20 докторов – на самоизоляции.



Письмо отчаяния

26 мая коллектив больницы отправил министру здравоохранения Степанову письмо. Это обращение было подготовлено еще месяц назад, но тогда публикацию отложили после обещаний вице-губернатора Михаила Черняка предоставить медикам все необходимое для работы и выплатить надбавки в 300%. Последней каплей стал конфликт директора коммунального предприятия "Харьковская областная инфекционная больница" Павла Нартов и главы ОГА Кучера. Это письмо уже назвали "криком отчаяния" медиков.

"Для размещения больных в провизорном отделении мест фактически нет. В палатах находятся преимущественно по 6-7 больных, что является нарушением санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил. В начале подъема заболеваемости в провизорных отделениях размещали по 1-2 пациента в палате, на данный момент из-за перегрузки больницы выдержать это требование невозможно", - говорится в письме.

Врачи пишут, что согласно приказу Департамента все больные с пневмонией были обязаны направляться в "инфекционку", и только после одного отрицательного теста ПЦР их должны были переводить в другие больницы. Но при переполненной больнице подобная практика могла привести к заболеванию коронавирусом уже в стенах "инфекционки".

"Наши неоднократные замечания, что такие распоряжения являются нарушением приказов МОЗ и эпидемических требований, игнорировались. Результатом таких действий закономерно стало распространение инфекции в стационарах города, многие из которых теперь закрыты на карантин", - пишут медики.

Отчеты администрации

Глава ОГА Алексей Кучер еще в феврале рапортовал о полной готовности к борьбе с коронавирусом. В ХОГА уверяли о наличии персонала, тест-систем, постоянных запасов лекарств, средств дезинфекций и защиты. Но не прошло и месяца, как потребовалась помощь волонтеров. А в марте возник первый крупный скандал. Департамент здравоохранения издал распоряжение о передаче всех аппаратов ИВЛ из районов области в "инфекционку", что привело к протестам на местах. Тогда Кучер заявил, что это было самоуправство, и пообещал уволить главу Департамента здравоохранения Вадима Иванников. Но не смог. Через пару дней о распоряжении про увольнение забыли.

В апреле количество заболевших стало резко расти, более того, каждый 4-5 из них был медработником. В итоге, несколько больниц были закрыты. О нехватке средств защиты говорили не только в "инфекционке", но и на подстанциях "скорой помощи". Также медики стали роптать из-за недополученной надбавки. Даже министр Степанов отметил, что в области вместо 300% надбавки медики за март получили по 870 гривен.

Кучер отпасовал претензию обратно в Киев. "За март врачи получили доплаты, исходя из формулы, которая была предложена Киевом. Теперь апрель - здесь по-другому, большое количество людей, врачей вовлечены, и выплаты проводит НСЗУ... В ближайшее время врачи получат эти 300%", - отметил Кучер. Именно эти выплаты позволили отложить скандал на месяц.

Конфликт с журналистами

Тем временем у Кучера сложились непростые отношения с журналистами. Губернатор болезненно реагирует на публикации о недостатке медикаментов в больницах. После сюжета о нехватке средств защиты для врачей скорой помощи и отсутствия надбавки глава ОГА заявил, что "количество журналистов и волонтеров на пикете превышало количество врачей".



На брифинге 26 мая Кучер отметил, что необходимо больше добавить позитива в тексты журналистов. "Вы те, кто формирует мнение. Большинство из вас может объективно разобраться, что происходит. Вы – четвертая власть, вы влияете на процессы. Это не претензия", - подчеркнул глава ОГА. По его словам, не корректно писать, что губернатор разбогател во время эпидемии, продав квартиру. При этом Кучеру хотелось бы видеть и позитив.

"Журналисты должны иметь возможность задавать абсолютно все вопросы. Но я выражаюсь по поводу того, что мы первая область, которая заключила договор с НСЗУ, "экстренка". Ну почему не написать, что Харьковская область - первая, а что тут такого? Так давайте вместе добавим позитива - это же наш регион. Я просто хочу, чтобы мы все были объективными", - отметил Кучер.



Эпицентр скандала



Родственники умерших от коронавируса жаловались, что им пришлось покупать лекарства по списку из "инфекционки". Хотя власти утверждали, что лечение бесплатно. По данным портала публичных средств, "инфекционка" в марте закупила только антибиотики, а в апреле лекарства вообще не преобретались. Не было закупок и по "ковидному пакету".

Когда врачей в больнице почти не осталось, в ХОГА создали комиссию. "Результатом этой проверки стало то, что сейчас на больничном находятся и главврач больницы Нартов, и директор департамента Иванников. Не буду углубляться в конспирологические теории. Однако я уверен, что в случившемся виноваты они оба. Этот "взрыв" произошел на почве личных отношений и отсутствия коммуникации. Зона моего влияния - департамент. Все причастные к случившемуся лица будут привлечены к ответственности - как Иванников, так и его заместитель. После того, как Иванников выйдет с больничного, мы будем с ним общаться лично. Но на директора инфекционной больницы я не влияю. Просто направлю акт в комиссию, и пусть облсовет разбирается с этим", - сказал Кучер.

По его словам, проверка показала, что деньги на лекарства в больнице были — от 1 до 1,5 млн. грн, однако по какой-то причине их не использовали для закупки медикаментов.

Главврач больницы опасается, что его сделают крайним и именно это стало причиной его откровенности с прессой. "Что касается денег, то 1,5 млн. грн. – это сумма на медикаменты, которую выделили на год. А это значит, что за месяц мы можем тратить только часть этих денег. "Ковидные деньги" поступили только 8 мая. Мы закупили сразу три антибактериальных препарата. Остальные закупки сейчас в процессе переговоров, то есть, все деньги мы осваиваем. Нет такого, что на счетах есть деньги, а мы их никуда не тратим", - сказал Нартов.

Относительно его конфликта с Иванниковым, то главврач заявил, что не был согласен с приказами Департамента. "У нас 80 палат. Больше пациентов мы не могли брать. Я отказывался выполнять устные приказы, но пришлось, когда получил письменный приказ. В итоге, мы не смогли изолировать людей", - отметил Нартов.

Стоит отметить, что сейчас часть пациентов перевезли в городские больницы, чтобы разгрузить "инфекционку". Но заполняемость все равно 80 процентов. Персонала критически не хватает. При этом ни у кого нет уверенности, что в ХОГА знают, как наладить процесс.