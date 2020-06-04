Глава Харьковской ОГА взял на работу чиновника, уволенного после концерта с откровенными танцами

Чиновник ранее занимал аналогичную должность в Херсоне

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Чиновник ранее занимал аналогичную должность в Херсоне

Руководителем аппарата Харьковской обладминистрации на период карантина назначен Владимир Клюцевский, который ранее был уволен с аналогичной должности в Херсонской ОГА после скандала с праздничным концертом на 8 марта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Клюцевского назначили на должность руководителя аппарата Харьковской обладминистрации.

Заключить контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина на основании типового контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина...с Клюцевским Владимиром Ивановичем", - сказано в документе.

Напомним, к 8 марта для чиновников Херсонской ОГА и облсовета выступила группа "Степ", а на подтанцовке были девушки в откровенных нарядах. После этого председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского.

Также ранее сообщалось, что по данным СМИ, глава Харьковской ОГА живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворца", а сам квартира находится в элитном доме Харькова.