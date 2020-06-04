Глава Харьковской ОГА живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворца" - СМИ

Квартира находится в элитном доме Харькова

Квартира находится в элитном доме Харькова

Об этом пишет NewsRoom со ссылкой на данные, размещенные на сайте НАЗК, передает RegioNews.

На днях руководитель региона опубликовал декларацию за прошлый год, согласно которой в собственности чиновника или его родных есть три квартиры.

Как сообщает издание, семья на бесплатной основе пользуется жильем площадью в 95 квадратных метров. Как свидетельствуют данные из официального реестра, речь идет о недвижимости в элитном доме №16 по улице Ляпунова. Цена квартир в этом здании на вторичном рынке варьируется от $115 до 250 тысяч. Собственником жилплощади является некий Кирилл Андреевич Шалимов.

Согласно информации из открытых источников, у человека с таким именем нет и никогда не было бизнеса. Однако он упоминается на сайте "Миротворец" как сепаратист и любитель псевдореспублик. В профайле также есть скриншоты, на которых 21-летний уроженец оккупированного Стаханова говорит о том, что ему "и в Малороссии хорошо".

Несмотря на то, что в сети есть данные лишь об одном Кирилле Андреевиче Шалимове, журналисты решили перепроверить эту информацию. Однако ответ источников среди силовиков был однозначен: в Украине есть один человек с таким именем. Более того: проверка по идентификационному коду, указанному на сайте "Миротворца", показала, что элитным жильем на улице Ляпунова владеет тот самый любитель псевдореспублик.

Пока губернатор Харьковской области данную информацию не прокомментировал.

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