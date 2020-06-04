Глава Харьковской ОГА живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворца" - СМИ
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер живет в квартире, которая якобы принадлежит стороннику так называемой "Малороссии".
Об этом пишет NewsRoom со ссылкой на данные, размещенные на сайте НАЗК, передает RegioNews.
На днях руководитель региона опубликовал декларацию за прошлый год, согласно которой в собственности чиновника или его родных есть три квартиры.
Как сообщает издание, семья на бесплатной основе пользуется жильем площадью в 95 квадратных метров. Как свидетельствуют данные из официального реестра, речь идет о недвижимости в элитном доме №16 по улице Ляпунова. Цена квартир в этом здании на вторичном рынке варьируется от $115 до 250 тысяч. Собственником жилплощади является некий Кирилл Андреевич Шалимов.
Согласно информации из открытых источников, у человека с таким именем нет и никогда не было бизнеса. Однако он упоминается на сайте "Миротворец" как сепаратист и любитель псевдореспублик. В профайле также есть скриншоты, на которых 21-летний уроженец оккупированного Стаханова говорит о том, что ему "и в Малороссии хорошо".
Несмотря на то, что в сети есть данные лишь об одном Кирилле Андреевиче Шалимове, журналисты решили перепроверить эту информацию. Однако ответ источников среди силовиков был однозначен: в Украине есть один человек с таким именем. Более того: проверка по идентификационному коду, указанному на сайте "Миротворца", показала, что элитным жильем на улице Ляпунова владеет тот самый любитель псевдореспублик.
Пока губернатор Харьковской области данную информацию не прокомментировал.
Читайте также: Досье Кучера Алексея
- 16:41 04 июня Переправу рядом с разрушенным мостом на Днепропетровщине открыли для движения
- 16:35 04 июня Я не знаю Шалимова - Председатель Харьковской ОГА Кучер о собственнике квартиры, в которой проживает
- 16:03 04 июня Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
- 15:53 04 июня Укрзализныця запустила пассажирские поезда в западные области Украины
- 15:44 04 июня В Черновцах медики и комунальщики получат денежную помощь из-за COVID-19
- 15:37 04 июня Полиция изъяла арсенал оружия в участников перестрелки в Броварах
- 21:59 03 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак