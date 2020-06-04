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04 июня 2020, 11:26 32

Глава Харьковской ОГА живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворца" - СМИ

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04 июня 2020, 11:26 32
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Квартира находится в элитном доме Харькова
Квартира находится в элитном доме Харькова

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер живет в квартире, которая якобы принадлежит стороннику так называемой "Малороссии".

Об этом пишет NewsRoom со ссылкой на данные, размещенные на сайте НАЗК, передает RegioNews.

На днях руководитель региона опубликовал декларацию за прошлый год, согласно которой в собственности чиновника или его родных есть три квартиры.

Как сообщает издание, семья на бесплатной основе пользуется жильем площадью в 95 квадратных метров. Как свидетельствуют данные из официального реестра, речь идет о недвижимости в элитном доме №16 по улице Ляпунова. Цена квартир в этом здании на вторичном рынке варьируется от $115 до 250 тысяч. Собственником жилплощади является некий Кирилл Андреевич Шалимов.

Согласно информации из открытых источников, у человека с таким именем нет и никогда не было бизнеса. Однако он упоминается на сайте "Миротворец" как сепаратист и любитель псевдореспублик. В профайле также есть скриншоты, на которых 21-летний уроженец оккупированного Стаханова говорит о том, что ему "и в Малороссии хорошо".

Несмотря на то, что в сети есть данные лишь об одном Кирилле Андреевиче Шалимове, журналисты решили перепроверить эту информацию. Однако ответ источников среди силовиков был однозначен: в Украине есть один человек с таким именем. Более того: проверка по идентификационному коду, указанному на сайте "Миротворца", показала, что элитным жильем на улице Ляпунова владеет тот самый любитель псевдореспублик.

Пока губернатор Харьковской области данную информацию не прокомментировал.

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