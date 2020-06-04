В Ровенской области за период пандемии уволились более 320 медиков
Из медицинских учреждений Ровенской области за время эпидемии COVID-19 освободились 324 медики.
Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА, передает RegioNews.
В ОГА причиной увольнения врачей называют тот факт, что работа в больницах во время пандемии является очень сложной и требует моральных и физических сил.
По состоянию на 3 июня в медучреждениях области уволились 324 медики, из них: 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала и 177 - младшего медицинского персонала", - говорится в сообщении.
В частности, из Костопольской Центральной районной больницы уволилось 11 медицинских работников, 25 заболели COVID-19. В ОГА уверяют, что дефицита медицинских кадров в области нет.
В областном управлении здравоохранения есть специальная резервная база, чтобы в случае необходимости решать кадровые вопросы", - говорят чиновники.
Напомним, Черновицкая городская рада приняла решение выделили материальную помощь медикам, которые переболели коронавирусом.
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