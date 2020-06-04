В Ровенской области за период пандемии уволились более 320 медиков

Чиновники уверяют, что дефицита медицинских кадров в области нет

Фото: flickr

Чиновники уверяют, что дефицита медицинских кадров в области нет

Из медицинских учреждений Ровенской области за время эпидемии COVID-19 освободились 324 медики.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА, передает RegioNews.

В ОГА причиной увольнения врачей называют тот факт, что работа в больницах во время пандемии является очень сложной и требует моральных и физических сил.

По состоянию на 3 июня в медучреждениях области уволились 324 медики, из них: 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала и 177 - младшего медицинского персонала", - говорится в сообщении.

В частности, из Костопольской Центральной районной больницы уволилось 11 медицинских работников, 25 заболели COVID-19. В ОГА уверяют, что дефицита медицинских кадров в области нет.

В областном управлении здравоохранения есть специальная резервная база, чтобы в случае необходимости решать кадровые вопросы", - говорят чиновники.

Напомним, Черновицкая городская рада приняла решение выделили материальную помощь медикам, которые переболели коронавирусом.