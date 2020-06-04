Львовская область не справляется с проведением ПЦР-тестов, образцы отправляют в другие регионы

Лабораторные центры области не справляются с нагрузкой

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Лабораторные центры области не справляются с нагрузкой

По состоянию на 4 июня во Львовской области очередь на проведение ПЦР-тестов составляет 3500 образцов, ежесуточно производится около 500 исследований.

Об этом во время сессии Львовского областного совета заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает RegioNews.

Из-за резкого роста количества новых подозрений на коронавирусную болезнь образцы отправляют на исследование в другие области Украины, так как лабораторные центры Львовской области не справляются с нагрузкой.

На прошлых выходных нам помог по проведению ПЦР-тестов в количестве 500 образцов Тернополь. На этих выходных в Тернопольскую область также идет 500 образцов, где наши коллеги будут делать ПЦР-исследования", - сказал Чемерис.

Он добавил, что 300 образцов были направлены в Кировоград и еще около 700 образцов - в Киев.

По словам чиновника, причиной увеличения количества новых заражений стало тотальное несоблюдение карантинных норм гражданами.

Напомним, из медицинских учреждений Ровенской области за время эпидемии COVID-19 освободились 324 медики.

Черновицкая городская рада приняла решение выделить материальную помощь медикам, которые переболели коронавирусом.