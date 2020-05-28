Комиссия Минздрава проверит вспышку коронавируса среди врачей в Харькове
Министерство здравоохранения направило комиссию в Харьковскую область, где в областной инфекционной больнице на COVID-19 заболели 27 медицинских работников.
Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.
По его словам, министр здравоохранения провел разговор с председателем ОГА.
Там разные были точки зрения на эту ситуацию. Чтобы разобраться, министр здравоохранения сформировал комиссию и направил в Харьковскую область", - сказал Ляшко.
Он отметил, что комиссия Минздрава еще раз проверит все факты на месте.
Они подготовят справку, тогда уже по результатам этой информации, которую мы получим от представителей Минздрава, которые были непосредственно на месте, мы проинформируем дополнительно", - сказал главный санврач страны.
Он уточнил, что комиссия будет работать в Харькове на протяжении двух дней.
Напомним, в Харьковской области медработникам, заболевшим коронавирусом во время работы, выплатят финансовую помощь в размере до 10 тысяч гривен.
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