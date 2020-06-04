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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июня 2020, 18:56 17

Суд арестовал двух "продавцов" должности председателя Харьковской ОГА

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04 июня 2020, 18:56 17
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Фото: СБУ
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Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 4 млн и 3,5 млн грн для двух мужчин, которые пытались продать должность председателя Харьковской ОГА за 1 млн долларов.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает RegioNews.

Слушание происходило в Дзержинском районном суде Харькова, подозреваемым инкриминируют мошенничество.

Задержанные 52-летний и 68-летний мужчины являются членами группировки мошенников.

52-летнему мужчине, уроженцу Одессы, избрано содержание под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 4 млн грн, 68-летнего киевлянина суд также отправил под стражу на два месяца с возможностью внесения 3,5 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Также прокуроры еще не решили, будут ли подавать апелляцию с требованием увеличения суммы залогов.

Напомним, 2 июня в Харькове задержали двух киевлян, которые пытались продать должности председателя Харьковской ОГА и начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области.


суд Харьков ОГА коррупция мошенники
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