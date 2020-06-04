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04 июня 2020, 16:35 2

Я не знаю Шалимова - Председатель Харьковской ОГА Кучер о собственнике квартиры, в которой проживает

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04 июня 2020, 16:35 2
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Председатель Харьковской ОГА заявил, что договор аренды подписывал не он
Фото: Алексей Кучер Facebook
Председатель Харьковской ОГА заявил, что договор аренды подписывал не он

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что лично не знаком с владельцем квартиры Кириллом Шалимовым, чье имя фигурирует в базе «Миротворца»

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Я не знаю Шалимова лично – более того, никогда его не видел. Договор аренды подписывала другой человек – по доверенности. Кроме того факта, что я пользуюсь жилплощадью, никакого другого отношения к этой квартире я не имею, она мне не принадлежит", - сказал Кучер.

Также председатель ОГА прокомментировал информацию о причастности Шалимова к сепаратистам.

Относительно того, что Шалимов – сепаратист, как юрист я считаю, что если есть обвинения и факты, его подтверждающие, то этим должны заниматься правоохранительные органы. Должны быть предъявлены обвинения, а за ними – соответствующее уголовное наказание", - высказался Кучер.

Напомним, как свидетельствует декларация за 2019 год, Кучер вместе с женой и двумя дочерьми имеют право пользования квартирой площадью 95 кв. м. По данным СМИ, речь идет о жилье в элитном доме №16 по улице Ляпунова (это в центре Харькова). Цена квартир в этом доме на вторичном рынке варьируется от $115 до 250 тысяч, отмечают СМИ.

Собственником квартиры является Кирилл Андреевич Шалимов. По информации из открытых источников, у человека с таким именем нет и никогда не было бизнеса. Однако он упоминается на сайте "Миротворец" как "сепаратист, любитель псевдореспублик, а возможно и молодой ополченец". В профайле есть скриншоты сообщений, в которых 21-летний уроженец оккупированного Стаханова утверждает, что ему "и в Малороссии хорошо".


Харьков Харьковская область ОГА Алексей Кучер квартира скандал декларации сепаратизм
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