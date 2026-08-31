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Герхарда Бьоша, который возглавлял государственный "ПриватБанк" с июня 2021 года по ноябрь 2024-го, назначили независимым членом наблюдательного совета государственного "Сенс Банка"

Соответствующее распоряжение №864 принял Кабинет Министров, передает RegioNews.

Бьош вошел в наблюдательный совет вместо Николая Гладишенко. Его полномочия правительство прекратило распоряжением от 21 августа после появления расследования НАБУ "Форест Гамп".

В тот же день Кабмин назначил в наблюдательный совет "Сенс Банка" представительницей государства бывшую директора департамента банковского надзора НБУ Наталию Дегтяреву. После этого количество членов совета возросло до шести.

В то же время, назначение Дегтяревой и Бьоша еще должен согласовать Национальный банк Украины.

По состоянию на середину 2026 года Сенс Банк с общими активами 157,7 млрд грн или 3,7% общих активов банковской системы занимал девятое место на украинском банковском рынке.

Напомним, утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Никитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использовать государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

19 августа Национальное антикоррупционное бюро также провело обыски в офисе наблюдательного совета "Смысл Банка", в частности у председателя наблюдательного совета Николая Гладишенко.