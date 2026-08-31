На Днепропетровщине враг трижды за последние дни атаковал энергообъекты ДТЭК

Фото: ДТЭК

Российские войска за последние несколько дней трижды атаковали энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской области. В результате ударов существенно повреждено оборудование

Об этом сообщил ДТЭК, передает RegioNews .

Несмотря на атаки, за последние двое суток энергетикам удалось возобновить электроснабжение для 40 тысяч семей.

В то же время, около 30 тысяч семей сейчас временно остаются без электроэнергии.

Энергетики продолжают возобновляемые работы и работают над возвращением света потребителям, невзирая на постоянные российские атаки.

Напомним, что днем 31 августа российские оккупанты в очередной раз ударили по Запорожью. Есть пострадавшие среди местных жителей.