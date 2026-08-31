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31 серпня 2026, 15:16

Кабмін оновив наглядову раду "Сенс Банку": до неї увійшов ексголова ПриватБанку

31 серпня 2026, 15:16
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Фото: Business Ukraine
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Герхарда Бьоша, який очолював державний ПриватБанк із червня 2021 року до листопада 2024-го, призначили незалежним членом наглядової ради державного "Сенс Банку"

Відповідне розпорядження №864 ухвалив Кабінет Міністрів, передає RegioNews.

Бьош увійшов до наглядової ради замість Миколи Гладишенка. Його повноваження уряд припинив розпорядженням від 21 серпня після появи розслідування НАБУ "Форест Гамп".

Того ж дня Кабмін призначив до наглядової ради "Сенс Банку" представницею держави колишню директорку департаменту банківського нагляду НБУ Наталію Дегтярьову. Після цього кількість членів ради зросла до шест.

Водночас призначення Дегтярьової та Бьоша ще має погодити Національний банк України.

Станом на середину 2026 року Сенс Банк із загальними активами 157,7 млрд грн, або 3,7% загальних активів банківської системи, посідав дев’яте місце на українському банківському ринку.

Нагадаємо, зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Пізніше прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

19 серпня Національне антикорупційне бюро також провело обшуки в офісі наглядової ради "Сенс Банку", зокрема у голови наглядової ради Миколи Гладишенка.

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