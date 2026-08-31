На Харьковщине людям продавали фейковые талоны на горючее

Фото: Национальная полиция

В Харьковской области разоблачили мошенника. Он продал недействительные талоны на горючее. За фейковые документы он надеялся получить деньги

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

39-летний житель Харькова предложил знакомому приобрести талоны на горючее. Муж заплатил "продавцу" 16 500 гривен наличными и еще 13 500 гривен на карточку. Однако в результате оказалось, что талоны уже были использованы.

"В результате мошеннических действий потерпевшему нанесен ущерб на сумму 30 тысяч гривен. Узнаватели отдела полиции № 2 Харьковского РУП № 1 сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, в Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом. 35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она перечислила неизвестному мужчине 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.