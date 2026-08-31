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31 августа 2026, 15:37

Умань готовится к Рош ха-Шана: с 4 сентября будут действовать ограничения для транспорта

31 августа 2026, 15:37
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Умани Черкасской области с 4 по 17 сентября из-за празднования Рош ха-Шана введут особый режим въезда, выезда и передвижения по городу. Все для обеспечения безопасности паломников и местных жителей

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По его словам, ограничения вводятся ежегодно. Жителей и гостей города призвали заранее учесть изменения и планировать маршруты с учетом особого режима.

В частности, въезд транспорта в Умань будет запрещен:

  • по автодороге М-30 на ул. Деревянку, в районе базы ООО "Стандарт Строительный";
  • по автодороге М-30 на ул. Ореховую;
  • из села Родниковка на ул. Павлов.

Также будет действовать усиленный контрольно-пропускной режим с:

  • трассы М-30 на улицах Деревянке, Михайловской и Вокзальной;
  • трассы М-5 – на ул. Единение;
  • села Городецкое Паланской общины – на перекрестке улиц Городецкой и Максима Железняка;
  • Источники – на ул. Киевской.

В то же время движение с трассы М-05 Киев – Одесса в Умань на ул. Освободителей будет разрешен только для паломников-хасидов.

Табурец подчеркнул, что все ограничения вводятся в целях безопасности.

Справка: Рош ха-Шана – еврейский Новый год, один из главных праздников в иудаизме. Его отмечают в течение двух дней в начале месяца тешрей по еврейскому календарю, обычно в сентябре или начале октября.

Ежегодно в Умань Черкасской области на Рош ха-Шана приезжают тысячи паломников-хасидов, чтобы посетить могилу раввина Нахмана – основателя брацлавского хасидизма.

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Черкасская область Умань хасиды Рош ха-Шана транспорт ограничение движения
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