Убил бывшую жену и тещу на глазах у детей: на Волыни мужчину приговорили к пожизненному заключению
Суд назначил приговор 36-летнему жителю Волыни за умышленное убийство двух женщин, совершенное с особой жестокостью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Рассмотрев дело, суд полностью поддержал позицию прокуроров и назначил обвиняемому строжайшее наказание – пожизненное лишение свободы.
Злоумышленника судили по п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Отмечается, что все следственные действия с участием детей проходили с привлечением соответствующих специалистов в рамках стандарта правосудия, дружественного к ребенку, чтобы не допустить их повторного травмирования.
Напомним, трагедия произошла 15 июня 2025 года в селе Полесское Ковельского района. Во время конфликта во дворе дома мужчина напал на свою бывшую жену и ее мать. Все это происходило на глазах у двух маленьких детей – 4-летнего сына и 7-летнего пасынка.
Фигурант нанес экс-жене 20 ударов ножом, а ее матери – 24. Обе женщины от полученных ранений скончались на месте.
Злоумышленника задержали сразу после совершения преступления, с тех пор он находился под стражей.