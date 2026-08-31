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Суд назначил приговор 36-летнему жителю Волыни за умышленное убийство двух женщин, совершенное с особой жестокостью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Рассмотрев дело, суд полностью поддержал позицию прокуроров и назначил обвиняемому строжайшее наказание – пожизненное лишение свободы.

Злоумышленника судили по п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Отмечается, что все следственные действия с участием детей проходили с привлечением соответствующих специалистов в рамках стандарта правосудия, дружественного к ребенку, чтобы не допустить их повторного травмирования.

Напомним, трагедия произошла 15 июня 2025 года в селе Полесское Ковельского района. Во время конфликта во дворе дома мужчина напал на свою бывшую жену и ее мать. Все это происходило на глазах у двух маленьких детей – 4-летнего сына и 7-летнего пасынка.

Фигурант нанес экс-жене 20 ударов ножом, а ее матери – 24. Обе женщины от полученных ранений скончались на месте.

Злоумышленника задержали сразу после совершения преступления, с тех пор он находился под стражей.