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31 августа 2026, 14:31

Подпольная шахта и 364 тонны угля: в Донецкой области будут судить организованную группу

31 августа 2026, 14:31
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Фото: Прокуратура Украины
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В Донецкой области будут судить участников организованной группы, незаконно добывавших каменный уголь на территории Краматорского района. За несколько месяцев они добыли 364 тонны полезных ископаемых, нанеся государству ущерб более чем на 10,7 млн грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, незаконную схему организовал житель Киева – руководитель местного общества с ограниченной ответственностью. Вместо предусмотренных документами работ по геологическому изучению и разработке месторождений, он организовал нелегальную добычу угля на территории шахты в Новодонецкой общине.

Для прикрытия деятельности мужчина привлек трех подельников и заключил фиктивный договор подряда с другим предприятием на проведение горных работ в селе Курицыно.

С декабря 2025 года по февраль 2026 года участники схемы добывали уголь из-за расконсервированного вентиляционного шурфа шахты, который не предназначен для таких работ. Работу шахтеров координировал заместитель организатора, а директор и главный инженер подрядного предприятия обеспечили незаконную добычу техникой и работниками.

Добытый уголь вывозили на площадку в Днепропетровской области, где его в дальнейшем продавали.

Правоохранители разоблачили деятельность группы в марте 2026 года.

За время незаконной добычи участники получили 364 тонны угля, а нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 10,7 млн грн.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили обвинительный акт в суд. Участникам группы инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых по части 4 статьи 240 Уголовного кодекса.

Напомним, правоохранители разоблачили схему незаконной добычи полезных ископаемых на месторождении вблизи Ужгорода. В организацию схемы были привлечены депутат Закарпатского областного совета – соучредитель общества, директор предприятия, главный инженер и директор другой компании.

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