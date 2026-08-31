Россияне атаковали Запорожье КАБами: есть раненые
Днем 31 августа российские оккупанты в очередной раз ударили по Запорожью. Есть пострадавшие среди местных жителей
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
Известно, что россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. К сожалению, среди местных жителей ранены.
Известно, что травмировались 65-летний мужчина и 71-летняя женщина. Пока им оказали медицинскую помощь.
Напомним, ранее российские оккупанты атаковали центр Хесона. К сожалению, погибла местная жительница .
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