Украинцы массово получают повестки в суд: что происходит

Фото из открытых источников

Украинцам стали массово посылать электронные письма с повестками в суд. Эксперты объяснили, что это значит

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Государственное предприятие "Информационные судебные системы" предупредило граждан. Дело в том, что неизвестные посылают людям электронные письма, которые маскируются под официальные сообщения от суда. На самом деле, это поддельные сообщения.

В таких письмах получателям сообщают о якобы начатом судебном разбирательстве по исковому заявлению. Также там во вложении содержится документ якобы с электронной повесткой. Специалисты призывают не открывать этот файл и не переходить по ссылкам из подозрительных писем .

В частности, важно не вводить пароли, данные квалифицированной электронной подписи, коды подтверждения или другие персональные данные. Если нужно проверить информацию, лучше делать это через электронный кабинет и другие официальные каналы.

Напомним, ранее правоохранители предупреждали украинцев о новой схеме мошенников. Аферисты рассылают фейковые предложения с финансовой помощью.