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19 августа 2026, 22:35

Правительство отстранило главу наблюдательного совета Сенс Банка

19 августа 2026, 22:35
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Фото из открытых источников
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Правительство отстранило главу наблюдательного совета государственного Сенс Банка. Также Кабмин инициировал отстранение председателя правления банка

Об этом сообщил премьер-министр Украины, передает RegioNews.

По словам Сергея Корецкого, другие должностные лица банка, фигурирующие в расследовании правоохранителей, должны также понести аналогичную ответственность.

"Обнародованные антикоррупционными органами факты нуждаются в должной оценке и не могут оставаться без реакции. Доверие является принципиальным условием работы в государственное финансовое учреждение", - говорит премьер.

Напомним, с утра 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации. В НАБУ и САП сообщили, что детали сделки будут обнародованы впоследствии.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирины Мудры, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Никитасе. В деле также могут фигурировать чиновники Министерства юстиции и представители "Сенс Банка".

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