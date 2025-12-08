Новорічний стіл українців у 2025 році обійдеться дорожче: скільки треба мати в гаманці
Традиційні святкові страви для новорічного столу суттєво подорожчали
Про це повідомляє Telegraf, передає RegioNews.
- Олів’є — з 183 до 264 грн/кг.
- Оселедець під шубою — з 96 до 122 грн/кг.
- Буженина з ошийку — з 220 до 410 грн/кг.
- Бутерброди зі шпротами та ікрою — з 329 до 662 грн.
- Шампанське — з 140 до 229 грн.
- Запечена курка (1,5 кг) — з 136 до 193 грн.
- Мандарини стали трохи дешевшими: кіло у 2022 році коштувало 62 грн, зараз — 55 грн.
Таким чином, більшість традиційних святкових страв подорожчала майже вдвічі, окрім мандаринів, які стали доступнішими.
Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому у липні річна інфляція становила 14,1%.
