22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 19:52

Новорічний стіл українців у 2025 році обійдеться дорожче: скільки треба мати в гаманці

08 грудня 2025, 19:52
Традиційні святкові страви для новорічного столу суттєво подорожчали

Про це повідомляє Telegraf, передає RegioNews.

  • Олів’є — з 183 до 264 грн/кг.
  • Оселедець під шубою — з 96 до 122 грн/кг.
  • Буженина з ошийку — з 220 до 410 грн/кг.
  • Бутерброди зі шпротами та ікрою — з 329 до 662 грн.
  • Шампанське — з 140 до 229 грн.
  • Запечена курка (1,5 кг) — з 136 до 193 грн.
  • Мандарини стали трохи дешевшими: кіло у 2022 році коштувало 62 грн, зараз — 55 грн.

Таким чином, більшість традиційних святкових страв подорожчала майже вдвічі, окрім мандаринів, які стали доступнішими.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому у липні річна інфляція становила 14,1%.

