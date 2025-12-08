В Україні вдвічі зростуть стипендії для студентів: коли це станеться

З 1 вересня 2026 року академічні та іменні стипендії для студентів вищих та фахових передвищих закладів освіти в Україні зростуть удвічі

Відповідні норми передбачені у Державному бюджеті на 2026 рік, повідомляє Міністерство фінансів України, передає RegioNews.

У бюджеті закладено 6,6 млрд грн на виплату стипендій, що на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Для студентів закладів вищої освіти підвищення передбачає:

стипендія президента України: 10 000 20 000 грн/місяць;

стипендія Верховної Ради України: 4 400 8 800 грн;

стипендія Кабінету міністрів України: 4 000 8 000 грн;

мінімальна академічна стипендія: 2 000 4 000 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи): 2 910 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом: 2 550 5 100 грн;

підвищена стипендія за галузевим принципом: 3 710 7 420 грн.

Студенти закладів фахової передвищої освіти (коледжів) також отримають підвищені виплати:

стипендія президента України: 7 600 15 200 грн;

стипендія Верховної Ради України: 3 320 6 640 грн;

мінімальна академічна стипендія: 1 510 3 020 грн;

підвищена академічна: 2 197 4 394 грн;

стипендія за галузевим принципом: 1 930 3 860 грн;

підвищена стипендія за галузевим принципом: 2 809 5 618 грн.

У Мінфіні підкреслили, що зростання стипендій є кроком держави для підтримки молоді, розвитку людського капіталу та стимулювання якісної освіти в Україні.

8 грудня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про державний бюджет на 2026 рік, який направлено на розгляд президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялось, 50 тисяч студентів-чоловіків старше 25 років було відраховано з університетів та коледжів за результатами перевірок.