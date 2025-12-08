По состоянию на 8 декабря в Украине средняя цена бензина А-95 составляет 58,28 грн/л

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

В среднем горючее сегодня продают по следующим ценам:

бензин А-95 премиум – 62,87 грн/л

бензин А-95 – 58,28 грн/л

бензин А-92 – 56,75 грн/л

дизельное топливо – 58,24 грн/л

автогаз – 35,13 грн/л

По информации Минфина, А-95 премиум доступен в большинстве сетей АЗС на подконтрольной Украине территории. Самая низкая цена зафиксирована на АЗС Motto – 55,65 грн/л, а самая высокая – в сети "Автотранс" на Полтавщине, где литр стоит 65,98 грн. В Луганской области этого вида горючего нет.

Бензин А-95 можно приобрести во всех областях, кроме Луганской. Дешевле всего его продают в сети ZOG — по 50 грн/л, дороже всего — по 61,99 грн/л на АЗС OKKO и WOG.

А-92 отсутствует в Луганской области, но доступен в других областях. Цены колеблются от 49,00 грн/л в сети ZOG до 58,99 грн/л в сети BVS.

Дизельное горючее продается почти по всей подконтрольной Украине территории, за исключением Луганской области. Самая низкая цена – 53,88 грн/л в сети "Фактор" на Житомирщине, самая высокая – 61,99 грн/л в сетях OKKO и WOG.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году горючее может дорожать из-за мировых цен на нефть и повышения акцизов. С января акцизные ставки выросли:

на бензин - с 242,6 до 271,7 евро/т,

на дизель - со 177,6 до 215,7 евро/т,

на автогаз - со 165 до 193 евро/т.

В то же время, увеличение мировой добычи нефти, по прогнозам EIA, может частично сдержать дальнейшее подорожание горючего в Украине.

Напомним, ранее в Броварском районе Киевской области ликвидировали нелегальную АЗС. Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров горючего.