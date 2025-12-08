Станом на 8 грудня в Україні середня ціна бензину А-95 становить 58,28 грн/л

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

У середньому пальне сьогодні продають за такими цінами:

бензин А-95 преміум – 62,87 грн/л

бензин А-95 – 58,28 грн/л

бензин А-92 – 56,75 грн/л

дизельне пальне – 58,24 грн/л

автогаз – 35,13 грн/л

За інформацією "Мінфіну", А-95 "преміум" доступний у більшості мереж АЗС на підконтрольній Україні території. Найнижча ціна зафіксована на АЗС Motto — 55,65 грн/л, а найвища — у мережі "Автотранс" на Полтавщині, де літр коштує 65,98 грн. На Луганщині цього виду пального немає.

Бензин А-95 можна придбати в усіх областях, крім Луганської. Найдешевше його продають у мережі ZOG — по 50 грн/л, найдорожче — по 61,99 грн/л на АЗС OKKO та WOG.

А-92 відсутній на Луганщині, але доступний в інших областях. Ціни коливаються від 49,00 грн/л у мережі ZOG до 58,99 грн/л у мережі BVS.

Дизельне пальне продається майже по всій підконтрольній Україні території, за винятком Луганської області. Найнижча ціна — 53,88 грн/л у мережі "Фактор" на Житомирщині, найвища — 61,99 грн/л у мережах OKKO та WOG.

Експерти прогнозують, що в 2025 році пальне може дорожчати через світові ціни на нафту та підвищення акцизів. Із січня акцизні ставки зросли:

на бензин — із 242,6 до 271,7 євро/т,

на дизель — із 177,6 до 215,7 євро/т,

на автогаз — зі 165 до 193 євро/т.

Водночас збільшення світового видобутку нафти, за прогнозами EIA, може частково стримати подальше подорожчання пального в Україні.

Нагадаємо, раніше у Броварському районі на Київщині ліквідували нелегальну АЗС. Правоохоронці вилучили понад 12 тисяч літрів пального.