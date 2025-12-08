19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
17:22  08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
17:15  08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 17:27

Ціни на пальне в Україні: скільки сьогодні коштують бензин, газ і дизель

08 грудня 2025, 17:27
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Станом на 8 грудня в Україні середня ціна бензину А-95 становить 58,28 грн/л

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

У середньому пальне сьогодні продають за такими цінами:

  • бензин А-95 преміум – 62,87 грн/л
  • бензин А-95 – 58,28 грн/л
  • бензин А-92 – 56,75 грн/л
  • дизельне пальне – 58,24 грн/л
  • автогаз – 35,13 грн/л

За інформацією "Мінфіну", А-95 "преміум" доступний у більшості мереж АЗС на підконтрольній Україні території. Найнижча ціна зафіксована на АЗС Motto — 55,65 грн/л, а найвища — у мережі "Автотранс" на Полтавщині, де літр коштує 65,98 грн. На Луганщині цього виду пального немає.

Бензин А-95 можна придбати в усіх областях, крім Луганської. Найдешевше його продають у мережі ZOG — по 50 грн/л, найдорожче — по 61,99 грн/л на АЗС OKKO та WOG.

А-92 відсутній на Луганщині, але доступний в інших областях. Ціни коливаються від 49,00 грн/л у мережі ZOG до 58,99 грн/л у мережі BVS.

Дизельне пальне продається майже по всій підконтрольній Україні території, за винятком Луганської області. Найнижча ціна — 53,88 грн/л у мережі "Фактор" на Житомирщині, найвища — 61,99 грн/л у мережах OKKO та WOG.

Експерти прогнозують, що в 2025 році пальне може дорожчати через світові ціни на нафту та підвищення акцизів. Із січня акцизні ставки зросли:

  • на бензин — із 242,6 до 271,7 євро/т,
  • на дизель — із 177,6 до 215,7 євро/т,
  • на автогаз — зі 165 до 193 євро/т.

Водночас збільшення світового видобутку нафти, за прогнозами EIA, може частково стримати подальше подорожчання пального в Україні.

Нагадаємо, раніше у Броварському районі на Київщині ліквідували нелегальну АЗС. Правоохоронці вилучили понад 12 тисяч літрів пального.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціна паливо
На Волині планують продати близько 10 000 новорічних ялинок: які ціни на ярмарках
03 грудня 2025, 19:35
Фермери втрачають через зниження закупівельних цін на свиней, тоді як ціни на свинину не падають
02 грудня 2025, 19:46
Молоко та масло дешевшають: українці можуть зекономити до 35% до Нового року
26 листопада 2025, 22:25
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Квартиру судді "МастерШефу" Ольги Мартиновської затопило після відключення світла
08 грудня 2025, 19:38
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
08 грудня 2025, 19:34
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 19:28
Жителька Івано-Франківська поранила ножем двох перехожих – жінку й 9-річного хлопця: їй оголошено підозру
08 грудня 2025, 19:16
В Україні вдвічі зростуть стипендії для студентів: коли це станеться
08 грудня 2025, 19:07
На Дніпропетровщині затримали 33-річного підозрюваного в умисному підпалі автомобіля
08 грудня 2025, 18:59
На Вінниччині сталися пожежі: горіли будинки та дрова, які люди заготовили на зиму
08 грудня 2025, 18:51
Ворог завдав удару по райцентру та громадах Нікопольщини: постраждали 67-річний чоловік та 61-річна жінка
08 грудня 2025, 18:42
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго назвали графіки на 9 грудня
08 грудня 2025, 18:35
На Львівщині 4 хлопці напали на артистів ансамблю "Гуцулія" – подробиці
08 грудня 2025, 18:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »