27 октября 2025, 14:10

Изъяли более 12 тыс. литров горючего: БЭБ ликвидировала нелегальную АЗС в Броварском районе

27 октября 2025, 14:10
Фото: БЭБ
В ходе досудебного расследования установлено, что станция работала с нарушением действующего законодательства

Об этом сообщает БЭБ, передает RegioNews.

Топливо, продаваемое на заправке, было сомнительного качества и реализовывалось без необходимых разрешений, лицензий на розничную торговлю, паспортов качества и документов, подтверждающих его происхождение.

В рамках санкционированных обысков детективы изъяли две емкости для хранения горючего, два топливно-распределительных комплекса и более 12 тысяч литров горючего. Также были изъяты финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, черновые записи и наличные, что подтверждает незаконную деятельность.

По факту нарушения правоохранители открыли производство по статье 204 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку подакцизных товаров с целью продажи. Продолжается досудебное расследование по установлению всех лиц, причастных к деятельности нелегальной АЗС.

Напомним, в Украине с начала 2026 года топливо может подняться в цене. Подорожание бензина повлияет не только на водителей, но и стоимость продуктов и услуг по всей стране.

27 октября 2025
07 августа 2025
