Изъяли более 12 тыс. литров горючего: БЭБ ликвидировала нелегальную АЗС в Броварском районе
В ходе досудебного расследования установлено, что станция работала с нарушением действующего законодательства
Об этом сообщает БЭБ, передает RegioNews.
Топливо, продаваемое на заправке, было сомнительного качества и реализовывалось без необходимых разрешений, лицензий на розничную торговлю, паспортов качества и документов, подтверждающих его происхождение.
В рамках санкционированных обысков детективы изъяли две емкости для хранения горючего, два топливно-распределительных комплекса и более 12 тысяч литров горючего. Также были изъяты финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, черновые записи и наличные, что подтверждает незаконную деятельность.
По факту нарушения правоохранители открыли производство по статье 204 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку подакцизных товаров с целью продажи. Продолжается досудебное расследование по установлению всех лиц, причастных к деятельности нелегальной АЗС.
