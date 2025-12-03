Фото: Telegram/Залізний нардеп

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік. За документ проголосували 257 народних депутатів

Про це передає RegioNews.

Під час голосування в сесійній залі лунали вигуки "Ганьба!", які супроводжували ухвалення законопроєкту в цілому.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що голосував проти та назвав ухвалений документ "популістичним бюджетом виборів".

За його словами, у фінальному варіанті бюджету збережено всі найбільш суперечливі та популістичні видатки.

"Весь популізм та забаганки влади залишилися", – заявив він.

Доходи державного бюджету оцінюються на рівні 2 трлн 918 млрд грн, із яких 2 трлн 625 млрд грн припадають на загальний фонд, а спеціальний фонд становить 293 млрд грн. Ці основні показники бюджету представив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра, у проєкті бюджету до другого читання було передбачено збільшення доходів, зокрема завдяки врахуванню додаткових надходжень від підвищеного оподаткування прибутків банків.

Видатки державного бюджету на 2026 рік складуть 4 трлн 781 млрд грн: 4 трлн 393 млрд грн розподілено на загальний фонд, а 388 млрд грн – на спеціальний фонд.

Значна частина витрат передбачена для оборонної сфери, яка отримає 2,8 трлн грн, з яких приблизно 1,3 трлн грн планується спрямувати на заробітну плату військовослужбовцям.

Серед інших пріоритетів виділяються такі сфери, як освіта (близько 279 млрд грн), соціальний захист (467 млрд грн) та охорона здоров’я (258 млрд грн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Верховної Ради 3 грудня схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік для другого читання.